خروج محمود حسن تريزيجيه مؤقتًا من حسابات الأهلي| تفاصيل

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود حسن تريزيجيه عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أن الأشعة أثبتت معاناته من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

برنامج التأهيل والعلاج

وأوضح طبيب الأهلي أن تريزيجيه سيبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي وعلاجي بداية من غد الإثنين، تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف التعافي بشكل كامل ومنع تفاقم الإصابة، مع مراعاة التدرج في الأحمال البدنية.

موعد العودة المتوقعة

وأشار جاب الله إلى أن حالة اللاعب مطمئنة، ومن المنتظر تجهيزه للعودة إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، دون التعجل في الدفع به قبل اكتمال شفائه.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استعادة جهود تريزيجيه سريعًا، لما يمثله من إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية والقارية.