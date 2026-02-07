جاب الله: تريزيجيه شعر بآلام في الخلفية.. ويجري أشعة بالقاهرة

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن محمود حسن تريزيجيه شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة شبيبة القبائل والتي خرج علي إثرها بعد نهاية الشوط الأول.

أوضح طبيب النادي الأهلي أن اللاعب سيخضع للأشعة بعد عودة البعثة للقاهرة للوقوف علي حالته.

وأنهي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب الشوط الأول أمام نظيره فريق شبيبة القبائل بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول دفاعا كارثيا النادي الأهلي حيث حرمت العارضة الفريق الجزائري من فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم.

وأضاع أيمن محيوس مهاجم فريق شبيبة القبائل هدفا محققا بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاعي للنادي الأهلي مرت إلي جزار مرمي مصطفى شوبير.

كما أهدر أيمن محيوس فرصة ثالثة لتهديد شباك مصطفي شوبير حارس مرمى النادي الأهلي.

فيما اعتمد لاعبو النادي الأهلي علي التحولات الهجومية لمحاولة الارتداد السريع وتهديد دفاعات شبيبة القبائل.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة قوية اضطر معها الدانماركي ييس توروب مدرب الأهلي إلي اخراج اللاعب ونزول طاهر محمد طاهر بدلا منه.