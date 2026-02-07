ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف

القت الأجهزة الأمنية القبض على سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات مرورية دون وجه حق ببني سويف وتبين أن السائق نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر قائد سيارة "نقل ثقيل" من أحد ضباط المرور ببنى سويف والادعاء بقيامه بتحرير مخالفات مرورية له "دون وجه حق".

بالفحص تبين أنه أثناء تواجد أحد ضباط المرور لملاحظة الحالة المرورية بدائرة مركز شرطة بنى سويف تلاحظ له توقف السيارة المشار إليها فى مكان غير مخصص للانتظار وعدم وضع علامات تحذيرية تفيد انتظار المركبة على جانب الطريق بصورة تعرض حياته وحياة قائدي السيارات للخطر فقام بتحرير المخالفات المشار إليها ، على إثر ذلك قام قائد السيارة بالاتفاق مع مساعده لتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتضرره من تلك المخالفات..



تم ضبط قائد السيارة ومساعده واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لادعائهما الكاذب.



