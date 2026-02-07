القومي للاتصالات: صفقة 3.5 مليار دولار للترددات لتحسين خدمات المحمول

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل صفقة الترددات الجديدة التي بلغت 3.5 مليار دولار، موضحًا أنها تشمل قيمة الترددات الخاصة بالخدمات، والتي ستسدد على مدار خمس سنوات ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكات المحمول في مصر.

تطوير شبكات المحمول

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن المواطن سيبدأ الشعور بتحسن الخدمات تدريجيًا مع دخول هذه الترددات للخدمة، سواء في شبكات الجيل الرابع أو الخامس، مضيفًا أن الترددات الجديدة تبلغ 410 ميجا هرتز، وهو رقم ضخم سيمكن شركات المحمول من رفع جودة الخدمات وزيادة سرعة الاتصال.

صفقة الترددات الجديدة

وأشار إلى أن صفقة الترددات الجديدة تأتي بعد أن حصلت الشركات على رخصة الجيل الخامس في يونيو الماضي بقيمة 675 مليون دولار، والتي شملت الرخصة فقط دون الترددات، بينما تمثل الصفقة الحالية استثمارًا شاملًا في الطيف الترددي والبنية التحتية للشبكات.

زيادة الترددات وبناء الأبراج

وأضاف إبراهيم أن خطة التطوير تمتد على خمس سنوات وتتضمن زيادة الترددات وبناء الأبراج الجديدة، حيث يتم سنويًا بناء أكثر من ثلاثة آلاف برج لتعزيز التغطية وجودة الشبكات، مؤكدًا أن كل ميجا هرتز جديد يضاف إلى الشبكة يسهم مباشرة في تحسين الخدمة للمواطنين.

واختتم المتحدث الرسمي بتوضيح أن هذه الصفقة تمثل استراتيجية متكاملة للطيف الترددي في مصر، تضمن استمرارية الاستثمار في البنية التحتية، ورفع كفاءة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول خلال السنوات المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستخدم اليومية.