حوادث

محافظ قنا: إحباط محاولة تهريب 42 ألف لتر مواد بترولية بأبوتشت |صور

كميات السولار المضبوطة
كميات السولار المضبوطة
يوسف رجب

أحبطت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة قنا، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد البترولية بمركز أبوتشت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إنه تم ضبط 42 ألف لتر مواد بترولية، خلال حملة بالتنسيق بين المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، حيث وردت معلومات لغرفة العمليات بمديرية التموين، برصد شحنة من السولار في طريقها لبيعها في السوق السوداء.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الكميات ضبطت أثناء تجميعها بأحد المواقع في الظهير الصحراوي، تمهيدا لبيعها في السوق السوداء، والتي بلغت 42 ألف لتر من السولار، إلى جانب براميل وتنكات كبيرة وعدد من الجراكن البلاستيكية الفارغة، فضلا عن معدات تستخدم في عمليات التعبئة والتخزين غير المشروع.

وثمن عبدالحليم، جهود جميع الجهات، من اجل التصدي لمحاولات التلاعب بالدعم، أو تهريب السلع الاستراتيجية لبيعها في السوق السوداء، مشدد على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تمس بحقوق المواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، مشددا على أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مستمرة في شن الحملات، لحماية الأمن الاقتصادي وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن.
 


 

