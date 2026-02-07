يتم رفعها باستمرار.. "محلية قنا" توضح حقيقة تراكمات القمامة بمنطقة التعمير



أكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تراكم القمامة بمنطقة التعمير، لا يعكس الواقع، خاصة وأن أعمال رفع المخلفات تتم بشكل يومي ومنتظم وفق جداول زمنية محددة، وعلى 3 فترات مختلفة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يتم تكثيف حملات النظافة والتطهير ليس فقط في منطقة التعمير، بل في كافة قرى ومدن المحافظة، مع التركيز على رفع كفاءة الطرق غير المرصوفة، وإزالة كافة التراكمات التاريخية.

وأوضح أنور، أنه يتم الدفع بكامل المعدات والعمالة لتغطية الشوارع الرئيسية والفرعية، من أجل إنجاز المهام المطلوبة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وحماية الصحة العامة للمواطنين.

وطالب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بضرورة التعاون مع عمال النظافة من خلال الالتزام بمواعيد وأماكن إلقاء المخلفات، للمساعدة في استمرار نظافة المدينة، خاصة وأن فرق النظافة تعمل على مدار الساعة.

وأشار أنور، إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لكافة المناطق الواقعة بنطاق الوحدة المحلية لضمان جودة الأداء وعدم السماح بوجود أى معوقات لسير المنظومة.



