اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الرد على تصريحات صالح جمعة بخصوص أزمته الأخيرة مع النادي.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “اى كلام اتقال فى اى برامج على لسانى اومنسوب ليا او نقلا عنى لم يحدث من الاساس وانا غير مسئول عنه”.

وتابع: “ولم يصدرمنى اى حاجه من كل اللى اتقال كله غير صحيح”.

واختتم إمام عاشور: “حتى المقابله نفسها لم تحدث اصلا مع الاحترام للجميع وكل تركيزى في تدريبى وشغلى وبس ومصلحة فريقى اهم من كل الكلام شكرا ليكم”.

تحدث صالح جمعة عبر برنامج “قهوة فايق” عن كواليس لقائه الأخير مع لاعب الأهلي إمام عاشور، مؤكدًا أنه كان معه مساء أمس في جلسة ودية حضرها أيضًا محمود كهربا، حيث اجتمع الثلاثي على العشاء وتطرق الحديث بشكل مباشر إلى أزمة إمام عاشور الأخيرة مع الأهلي.

نصيحة مباشرة من صالح جمعة لإمام

أوضح صالح جمعة أنه ناقش مع إمام عاشور طبيعة المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي قرارات قد يتخذها اللاعب في الوقت الحالي قد تكون لها آثار سلبية على مستقبله، خاصة أن المنتخب الوطني لديه ارتباطات قوية الفترة القادمة، ومن بينها بطولة عالمية، وإمام يُعد من العناصر المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة.

وأضاف صالح أن بعض القرارات التي قد تبدو بسيطة في لحظتها، قد تكون حاسمة لاحقًا، موضحًا أن لاعبين آخرين مروا بتجارب مشابهة من قبل واتخذوا قرارات بشكل “عكسي” أثرت عليهم بالسلب.

طموحات إمام عاشور وشعوره بالظلم

أكد صالح جمعة أن إمام عاشور يمتلك طموحات شخصية كبيرة، وأنه يشعر في الوقت الحالي بأنه مظلوم، ويرى أنه يقدم مستوى قوي ويستحق تقديرًا أفضل.

كما أشار إلى أن إمام يرى نفسه من أفضل لاعبي مصر، وأن الفارق بينه وبين بعض اللاعبين الآخرين من حوله، خاصة من الناحية المالية، كبير للغاية.

الجانب المالي هو نقطة الخلاف الأساسية



شدد صالح جمعة على أن الملف المالي يمثل العامل الفاصل في الأزمة الحالية، حيث يشعر إمام عاشور بأنه بعيد عن زملائه في الفئة المالية، رغم مردوده المميز داخل الملعب، معتبرًا أن طلبه بتحسين وضعه أمر مشروع.

تحذير من الصدام مع الجمهور

اختتم صالح جمعة تصريحاته بالتأكيد على أنه طلب من إمام عاشور تجنب الدخول في تحدٍ مع جمهور الأهلي، موضحًا أن جماهير القلعة الحمراء تضع الفريق والنتائج دائمًا في المقام الأول، ولا تقبل أن يكون أي لاعب فوق الفريق