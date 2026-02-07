يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسطولا بحريا ضخما تابعا للقوات المسلحة الأمريكية يتجه نحو الشرق الأوسط ، مشيرا إلى سيصل إلى المنطقة قريبا .

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات له قائلا : وسنرى كيف ستسير الأمور.

ومنذ قليل ؛ صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ‌‏إيران لن تمتلك أسلحة نووية حيث قال " لا أسلحة نووية لإيران ".

وبحسب قناة الحدث فقد أضاف ترامب قائلا : سنلتقي مجدداً الأسبوع المقبل بشأن إيران .

وتابع ترامب: لدينا متسع من الوقت بشأن الاتفاق مع إيران .و المحادثات مع إيران كانت جيدة وهم يريدون التوصل إلى اتفاق.

وواصل الرئيس الأمريكي في سياق أخر قائلا : الاتصالات مع روسيا وأوكرانيا بشأن التسوية جيدة جدا

وأشار ترامب إلى أن المفاوضات بشأن الصراع الأوكراني تسير على نحو جيد للغاية.

وفي وقت لاحق ؛ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدخل أي محادثات دبلوماسية بوعي كامل وذاكرة ثابتة للعام الماضي، وذلك قبيل انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة في مسقط.