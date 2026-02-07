أمر خطير يهدد زيارة ترامب الى الصين في أبريل المقبل



حذرت السلطات الصينية من أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لـ تايوان قد تهدد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة لها في أبريل بحسب ماذكرت صحيفة فايننشال تايمز .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق إنه سيزور الصين، أبريل المقبل، وإن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيسافر إلى الولايات المتحدة قرب نهاية عام 2026.

وذكر "ترامب" في تصريحات سابقة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "أتطلع إلى رؤية الرئيس شي"، مضيفًا "كانت لدي دومًا علاقة رائعة مع الرئيس الصيني"، وفقًا لرويترز.

وأقر "ترامب"، بأن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترت خلال جائحة كوفيد-19، لكنها تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وقال إن الصين تشتري الآن كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي، أمر جيد للمزارعين الأمريكيين.

