إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة زيسكو ستكون صعبة، متمنيا بتحقيق فوز الفريق الأبيض وعودته بنتيجة إيجابية من زامبيا.

وقال إبراهيم عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يستغل اللاعبين الشباب الفرصة الحالية مع معتمد جمال وهم مستقبل النادي وأحمد خضري ومحمد إبراهيم ظهروا بشكل مميز وكأنهم لاعبين أصحاب خبرات".

وأضاف: "ضغط المباريات في شهر فبراير سوف يتسبب في إجهاد كبير للاعبي الزمالك والفريق قادر على تخطى الصعوبات خلال الفترة المقبلة".