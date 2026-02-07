أوساسونا يفوز 2-1 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

فاز فريق أوساسونا على نظيره سيلتا فيجو، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الـ 23 بالدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية اوساسونا عن طريق انتي بوديمير وراؤول جارسيا في الدقيقتين 35، 79.

فيما جاء هدف سيلتا فيجو عن طريق بورخا ايجليسياس في الدقيقة 53.

وجاء تشكيل سيلتا فيجو كالتالي:

حراسة المرمى: رادو.

خط الدفاع: خافي – ستارفيلت – ألونسو.

خط الوسط: كاريرا – موريبا – رومان – رويدا.

خط الهجوم: لوبيز – إيجليسياس – ألفاريز.

فيما جاء تشكيل أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: هيريرا.

خط الدفاع: روزر – بويومو – كاتينا – جالان.

خط الوسط: أوروز – مونوز – جارسيا – مونيوز – مورو.

خط الهجوم: بوديمير.