كشف الإعلامي أحمد شوبير عن انتظار اتحاد الكرة نتائج التحقيقات في أزمة مباراة الحجناية ومركز شباب منيا القمح في دورة الترقي عبر تصريحاته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نشرها من برنامجه الناظر .

وقال شوبير :" | اتحاد الكرة ينتظر نتائج التحقيقات في أزمة مباراة الحجناية ومركز شباب منيا القمح في دورة الترقي للدرجة الرابعة".



استضاف مقر الاتحاد المصري لكرة القدم فعاليات افتتاح دبلوم الإدارة الرياضية الدولية، بحضور الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، نائبًا عن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة، والدكتور محمد قطب مدير المركز، والدكتور عمرو محب منسق البرنامج مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويأتي تنظيم الدبلوم في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم وجامعة القاهرة، بما يسهم في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في المجال الرياضي، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

ويعكس استضافة مقر الاتحاد لهذه الفعاليات حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن يكون مقر الاتحاد «بيت الكرة المصرية» ومنصة رئيسية لكافة برامج التطوير والتأهيل لعناصر منظومة كرة القدم.