رياضة

اتحاد الكرة يستضيف دبلوم الإدارة الرياضية الدولية بالتعاون مع جامعة القاهرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي

استضاف مقر الاتحاد المصري لكرة القدم فعاليات افتتاح دبلوم الإدارة الرياضية الدولية، بحضور الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، نائبًا عن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة، والدكتور محمد قطب مدير المركز، والدكتور عمرو محب منسق البرنامج مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويأتي تنظيم الدبلوم في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم وجامعة القاهرة، بما يسهم في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في المجال الرياضي، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

ويعكس استضافة مقر الاتحاد لهذه الفعاليات حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن يكون مقر الاتحاد «بيت الكرة المصرية» ومنصة رئيسية لكافة برامج التطوير والتأهيل لعناصر منظومة كرة القدم.

وألقى الدكتور مصطفى عزام محاضرة تناولت مفاهيم صناعة الرياضة وتطور الإدارة الرياضية، ودور الحوكمة والتخطيط المؤسسي في بناء منظومة رياضية حديثة، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في إدارة كرة القدم، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدًا حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم البرامج التعليمية والتدريبية الهادفة إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إدارة العمل الرياضي باحترافية.

وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن تنظيم واستضافة مثل هذه البرامج الدولية يعكس مكانة مصر المتقدمة في مجال صناعة الرياضة، ويؤكد التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية على المستويين الإداري والتنظيمي.

اتحاد الكرة هاني ابوريدة جامعة القاهرة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

