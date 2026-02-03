بعد غياب 30 عامًا عن مصر.. اتحاد الكرة الطائرة ينظم دورة ترشيح الحكم الدولي بمشاركة 6 حكام مصريين

شهد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، افتتاح دورة ترشيح الحكم الدولي، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 1 حتى 10 فبراير الجاري.

ومنح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الاتحاد المصري شرف تنظيم دورة ترشيح الحكم الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي لأول مرة منذ 30 عامًا، حيث أقيمت آخر دورة مماثلة عام 1996.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى في إفريقيا منذ أكثر من 10 سنوات، كما تعد أول دراسة في تاريخ الاتحاد الدولي التي تشهد مشاركة 30 حكم، فضلًا عن أنها الأولى في تاريخ الاتحاد المصري التي تشهد مشاركة 6 حكام مصريين دفعة واحدة.

وتواجد إلى جانب المهندس ياسر قمر في الافتتاح، اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد.

من جانبه، حرص المهندس ياسر قمر على الترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أن تطور الحكام جزء لا يتجزأ من تطوير اللعبة التي تشهد تطورًا ملحوظًا سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وأضاف قمر أن الاتحاد المصري يسعى دائمًا لاستضافة مصر للفعاليات والأحداث الدولية، من أجل تطوير منظومة كرة الطائرة المصرية والأفريقية والعربية.