برشلونة يعلن رسميا رغبته في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي نيته لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو 2029.

وقال النادي الكتالوني : بالتعاون مع مجلس مدينة برشلونة وحكومة كاتالونيا، في عملية تقديم العروض الأولية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029، مُقترحًا مدينة برشلونة كمضيف محتمل وملعب كامب نو كملعب مُقترح، وذلك رهنًا بالحصول على الاعتماد والموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وبدعم من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF).

وأضاف : تُشكل هذه العملية جزءًا من مرحلة تمهيدية للتحليل والتقييم. وقد قدّم النادي والمؤسسات المعنية الوثائق المطلوبة مبدئيًا بهدف تسريع الإجراءات وتمكين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من تقييم مدى ملاءمة العرض، وفقًا للبروتوكولات المُعتمدة.

وأختتم بيان برشلونة : من المُقرر تقديم العرض النهائي رسميًا وتسليم الملف الكامل، بما في ذلك جميع الوثائق المطلوبة للنظر في استضافة النهائي، في أوائل يونيو 2026.