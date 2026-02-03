قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة في اختبار صعب أمام ألباسيتي بكأس ملك إسبانيا

يواصل فريق برشلونة مشواره في بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2025-2026، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره ألباسيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لمفاجآت صاحب الأرض خلال الأدوار السابقة

ألباسيتي وحلم كتابة التاريخ

يدخل فريق ألباسيتي المباراة بمعنويات مرتفعة وطموحات كبيرة، بعدما خطف الأنظار في البطولة هذا الموسم، ويسعى لمواصلة مغامرته الناجحة وتحقيق مفاجأة جديدة على حساب العملاق الكتالوني.

وكان ألباسيتي قد فجّر واحدة من أكبر مفاجآت كأس الملك، بعدما أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر، عقب فوز مثير بنتيجة 3-2، حُسم في الدقائق الأخيرة، ليؤكد قدرته على مقارعة الكبار وعدم الاستسلام حتى اللحظات الحاسمة.

برشلونة يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب

على الجانب الآخر، يدخل برشلونة اللقاء بهدف واحد لا غير، وهو التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا.

وكان الفريق الكتالوني قد حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد فوزه المستحق على راسينج سانتاندير بهدفين دون رد في دور الستة عشر، في مباراة فرض خلالها سيطرته ونجح في حسمها بأداء متوازن دفاعيًا وهجوميًا.
 

موعد مباراة برشلونة وألباسيتي والقنوات الناقلة

تُقام مباراة برشلونة وألباسيتي مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتُنقل المواجهة عبر تطبيق شاهد، بالإضافة إلى قناة MBC مصر 2، وسط ترقب جماهيري كبير لمباراة قد تحمل الكثير من الإثارة والندية


 

