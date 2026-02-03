ذراعها مكسور.. النائبة سجى عمر هندي تشارك في الجلسة العامة بعد إصابتها في حادث سير

ظهرت النائبة سجى عمرو هندي بجبيرة “ضمادة” خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، وذلك بعد تعرضها لحادث سير قبل أيام أدى لكسر في ذراعها.

وأعلنت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية المقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن التعديلات تؤكد حرص المشرع على التطور الأكاديمي والممارسة الفعلية للمهنة مع الحفاظ على مستوى التأهيل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأشارت إلى أن التعديل يتطرق إلى ملف الاستثمار الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص خصوصا في البنية التحية والصناعات الرياضية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن نكون أمام حزم استثمارية جذابة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت النائبة سجى عمرو هندي، أن تكرار حالات الوفاة بين الرياضيين بسبب ضعف الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة.

وانتقدت عضو مجلس النواب، تمركز الخدمات الرياضية في المدن، بينما هناك تجاهل للقرى، مطالبا بضرورة تطبيق برنامج المكتشف الرياضي بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة، لمواجهة ضعف اكتشاف الكوادر الرياضية.