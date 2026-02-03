سهام صالح: إبراهيم عادل أهلاوي درجة تالتة وانضمامه مسألة وقت

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز السابق ونادي الجزيرة الإماراتي الحالي، يُعد الهدف الأبرز للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن إدارة القلعة الحمراء أنهت معظم التفاصيل الخاصة بالاتفاق مع اللاعب.

وأوضحت أن إبراهيم عادل أبدى رغبة واضحة في ارتداء قميص الأهلي منذ فترة، حتى خلال تواجده في صفوف بيراميدز.

وأضافت أن اللاعب اتخذ خطوة مهمة تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي، من خلال الاتجاه لإعارته إلى نادي نورشيلاند الدنماركي لمدة ستة أشهر، مع وجود بند أحقية الشراء، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن السيناريو ذاته الذي تم به انضمام إمام عاشور إلى الأهلي.

وأكدت أن انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي بات مسألة وقت لا أكثر.