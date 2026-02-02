جولة ميدانية لرئيس جهاز العلمين لمتابعة المشروعات والتأكد من الالتزام بالمواعيد

اجري الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمدينة.

وكان يرافقه كلا من المهندس عصام الشيخ نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود معاون رئيس الجهاز، ورؤساء الأحياء، و أحمد فتحي مدير عام الأمن، واستشاري المشروع، ومديرو الإدارات المعنية، وممثلو الشركات المنفذة للأعمال.

استهل رئيس الجهاز الجولة بتفقد قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بالمدينة التراثية، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والتنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع مراجعة حالة التنفيذ وحصر الملاحظات القائمة بالموقع، كما وجّه بزيادة أعداد العمالة لإنجاز المشروع طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، وسرعة إزالة أي معوقات قد تعوق سير الأعمال، مع سرعة الانتهاء من أعمال الميكانيكا داخل القاعات، واستكمال التوريدات اللازمة المتبقية للتنفيذ، والانتهاء من اعتماد التصميمات النهائية تمهيدًا للتنفيذ الفوري والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة إنجاز التشطيبات الداخلية بقاعة المؤتمرات بلغت 78%.

كما شملت الجولة تفقد زون 5 بالحي اللاتيني، حيث شدد رئيس الجهاز على سرعة تلافي جميع الملاحظات الداخلية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وذلك في إطار الاستعداد لتسليم الوحدات للعملاء طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.

وشدد رئيس الجهاز علي أهمية الانتهاء من الأعمال المتبقية بدقة، لضمان خروج المشروع بالمظهر الحضاري اللائق بمدينة العلمين الجديدة، مع الاهتمام بنظافة الموقع العام، وأعمال اللاندسكيب، ووضع اللافتات الإرشادية داخل المشروع.

وأشار رئيس الجهاز الي أن نسبة الإنجاز بالزون بلغت 93%.

وأكد رئيس الجهاز في ختام الجولة أن المتابعة المستمرة بالمواقع تأتي تنفيذًا لتوجيهات القياده السياسيه ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، وضمان جودة التنفيذ، والالتزام بالتوقيتات المحددة، بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات ويعزز من مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى المدن العمرانية المتكاملة.

