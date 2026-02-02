قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد الغرف التركية: مصر بوابة استراتيجية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا
ميكروباص يصطدم برصيف محطة الرسوم وإصابة 9 أشخاص بالبدرشين
وزير المالية: الحكومة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة جديدة بالاشتراك مع السفارة الفرنسية.. التفاصيل
الإمارات تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأشهر المقبلة
المشاط: حشد 3.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ومنح تنموية
كامل دعمنا للنيجر .. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في نيامي
التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح دراسية.. تفاصيل التقديم
دعاء اليوم 14 شعبان .. يشرح صدرك ويصب عليك الخير صبا
كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي في العلمين الجديدة لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفد من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون والاطلاع على الفرص الاستثمارية داخل المدينة.

 وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، ، ومسئولو الإدارات المختلفة.


وضم الوفد نخبة من القيادات العربية والدولية، في مقدمتهم الدكتور هاني حسن أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي ومستشار الأمم المتحدة – جنيف، والسفير ياسر البخشوان النائب الأول لرئيس المجلس وعضو لجان التفتيش الدولي بجنيف، والدكتور صفوت النحاس الأمين العام المساعد للمجلس، والسيد نبيل الغريب رئيس الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة العربية و الدولية .


وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد خلف الله، بالوفد، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر، ونموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع هو نتاج رؤية القيادة السياسية التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة، وسخّرت كافة الإمكانات لتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.


وأكد رئيس الجهاز أن الدعم والمتابعة المستمرة إلى جانب الدور المحوري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسهما في تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق جودة غير مسبوقة في التخطيط والبنية التحتية والمشروعات الخدمية، وهو ما انعكس على حجم الإقبال الاستثماري والثقة المتزايدة في المدينة كوجهة واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.


وخلال الزيارة، تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية، خاصة في مجالات إدارة وتشغيل الفنادق بالمدينة التراثية، وتشغيل المطعم البانورامي ببرج LD06، إضافة إلى فرص متنوعة في القطاعات الطبية، والتعليمية، والرياضية، والصحية، والسياحية، والسكنية، مع التركيز على تعزيز السياحة العلاجية والاستفادة من الطبيعة والمناخ المميز لمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المدينة تضم بالفعل جامعات ومدارس عامله، ما يؤكد تحولها إلى مدينة متكاملة للحياة والعمل وليست مدينة موسمية، بما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبلها.
وعقب الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية داخل مدينة العلمين الجديدة، لمعاينة المشروعات على أرض الواقع، شملت عددًا من المناطق السكنية والسياحية والخدمية، حيث أشاد أعضاء الوفد بحجم الإنجاز وسرعة التنفيذ ومستوى البنية التحتية والتخطيط العمراني.


ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المدينة، وأشادو بحجم التطور العمراني وتنوع الفرص الاستثمارية، مؤكدين رغبتهم في دراسة عدد من المشروعات وبحث آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

العلمين الجديدة الفرص الاستثمارية هاني حسن أبو زيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

التعليم العالي

الوافدين تنظم فعاليات ترويجية للتعليم المصري بالسعودية

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس داعم استراتيجى لصناعة أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد