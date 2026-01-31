قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمداخل بمدينة الشيخ زايد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، والطرق الداخلية والمداخل بمدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة الحالة العامة  لمداخل المدينة، بجانب متابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من المناطق، كما تفقد الطريق الموازي لوصلة دهشور أمام واجهة الحي التاسع بداية من مدخل ٣ حتى مدخل  ٦، كما تفقد أعمال تطوير طريق البستان بطول  9.5 كم، والذي يشمل قطاع عرضى لمسار الدرجات المنفذ بجزيرة الطريق، حيث تابع الوزير، رفع كفاءة الأرصفة ودهان البردورات، والتخطيط المروري والمطبات، واللافتات الإرشادية والتحذيرية.

كما تفقد وزير الإسكان عدداً من مشروعات تطوير الطرق والمحاور الفرعية والأحياء بالمدينة، حيث تشتمل الأعمال على رفع كفاءة الطرق وتنفيذ ممرات المشاة والأرصفة والبردورات.

ثم انتقل وزير الإسكان، لتفقد طريق الريفيرا، والذي يعد شريان مروري جديد لمدينة الشيخ زايد، وتابع تنفيذ أعمال التطوير للطريق، ضمن خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة وخارجها.

واستمع الوزير إلى شرح عن المشروع حيث يبلغ طول الطريق: 3 كم، وبعرض 50 مترا بعدد 4 حارات مرورية في كل اتجاه، ويبلغ عدد أماكن الانتظار نحو 1800 مكان انتظار، ويُعد طريق الريفيرا أحد أهم المحاور الحيوية بالمدينة، حيث يربط بين طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ومدينة الشيخ زايد، ويُعتبر بديلًا استراتيجيًا لمحور 26 يوليو، مما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتسهيل الوصول إلى المدينة من مختلف الاتجاهات.

ووجه وزير الإسكان خلال الجولة، بالاهتمام بأعمال الزراعات والنظافة على الطرق، كما وجه بإزالة المخلفات، وتابع أعمال الإحلال والتجديد لبعض خطوط المياه،  وتكثيف الأعمال والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها بالمشروعات، وإعادة الشئ إلى أصله، ومراجعة موقف المشروعات المطلة على الطرق الرئيسية.

الإسكان الشيخ زايد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

