توك شو| اضطراب في الطقس..تقلبات في العملات والذهب..سقوط مسيرة في مصفاة نفط بالسعودية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الطقس اليوم قبل العيد.. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب أنحاء مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم الخميس، فيما وصفته بـ"الإنذار الأخير من الشتاء"، حيث تشهد البلاد أمطارًا متفاوتة الشدة ورياحًا نشطة قد تصل إلى حد العواصف في بعض المناطق.

طقس مائل للدفء نهارًا وبرودة ليلية

يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس بارد، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

تقلبات حادة تضرب العُملات الرقمية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

حذّر دانيال البنا، محلل أسواق المال العالمية، من استمرار حالة التذبذب في سوق العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مؤكدًا أن الأسواق لا تزال تحت ضغط المخاطر العالمية.

تذبذب ملحوظ في أداء البيتكوين

أوضح البنا أن البيتكوين شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% بعد موجة هبوط قوية، إلا أن هذه الزيادة لا تعكس تعافيًا حقيقيًا، بل تأتي في إطار تصحيحي مؤقت، مع استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

موقف حاسم|مصر تجدّد رفضها أي اعتداءات على الدول العربية: أمن الخليج جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد عمرو أحمد، الباحث في الشأن الإيراني، أن الموقف المصري تجاه التصعيد الإقليمي الأخير يتسم بالثبات والوضوح، مشددًا على استمرار القاهرة في دعمها الكامل لأمن الدول العربية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة.

ثبات الموقف المصري

أوضح أحمد أن السياسة الخارجية المصرية تنتهج مسارًا ثابتًا يقوم على دعم استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن العربي، لافتًا إلى أن التطورات الأخيرة في الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، عززت من أهمية هذا الدور.

دانيال البنا : أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى 120 دولارًا للبرميل

حذر محلل الأسواق المالية العالمية دانيال البنا من موجة ارتفاعات مرتقبة في أسعار الطاقة عالميًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار إمدادات النفط، ما ينذر بزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية

أوضح البنا أن أسعار النفط تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، مدفوعة بمخاوف اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات في مضيق هرمز واستهداف منشآت نفطية في الإمارات، ما أثار قلق الأسواق العالمية بشأن استمرارية تدفق الطاقة.

مفتي الجمهورية: محبة المصريين لـ آل البيت تجاوزت النسب إلى أسمى درجات الارتباط الروحي والإنساني

أكد نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن العلاقة بين المصريين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على محبة صادقة تجاوزت حدود النسب، لتصل إلى أسمى درجات الارتباط الروحي والإنساني.

مكانة السيدة زينب التاريخية

أوضح المفتي أن السيدة زينب عُرفت تاريخيًا بلقب "رئيسة الديوان"، نظرًا لأن بيتها كان مقصدًا للملوك والسلاطين وعامة الناس، حيث لم يخرج منه أحد إلا وقد نال العطاء أو المواساة.

سقوط مسيرة في مصفاة سامرف للنفط بـ السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن سقوط طائرة مسيّرة داخل مصفاة سامرف، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت على الفور تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

تفاصيل الحادث

أفادت وزارة الدفاع بأن المسيرة سقطت داخل نطاق مصفاة “سامرف”، إحدى المنشآت النفطية المهمة، دون الكشف حتى الآن عن حجم الخسائر أو الأسباب المباشرة للحادث.

صباح البلد : الحفاظ على نمط حياة صحي يقلل من أمراض القلب |فيديو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد العادات الضارة التي تؤثر على صحة القلب، حيث ناقش طرق الوقاية والتغلب على هذه العادات للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وقدم البرنامج قائمة بأهم العادات الضارة التي يجب تجنبها، والتي تشمل:

محافظة القاهرة تستعد لـ عيد الفطر بتكثيف النظافة والتواجد الأمني|فيديو

أكد الصحفي أحمد فايز، أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعلن عن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق والعمل على تكثيف تواجدهم في شوارع العاصمة طوال أيام العيد.

وأوضح فايز أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ستقوم برفع المخلفات أولًا بأول في الأسواق، منافذ البيع، والحدائق.

عالم أثري: المصريون القدماء عرفوا 100 نوع من كعك العيد

كشف أحمد عامر، الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات، عن أسرار الاحتفالات الغذائية للمصريين القدماء، مؤكدًا أن أعيادهم لم تكن مجرد مراسم، بل كانت مناسبة اجتماعية وغذائية متكاملة.

وأكد عامر خلال صباح البلد أن المصريين القدماء نظموا أعيادًا شعبية مثل شم النسيم، وأعياد ملكية عند تولي الفرعون الحكم، إضافة إلى الأعياد الدينية، وكانت كل احتفالاتهم تتميز بالملابس الكتانية والطقوس الجماعية.

الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية والبحارة

أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية والبحارة والبنية التحتية البحرية بالمنطقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن نائب محافظ لرستان الإيرانية مقتل 12 شخصا وإصابة 116 آخرين في هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية في دورود غربي البلاد.

في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى تفعيل الدفاعات الجوية شرق طهران للتصدي لأهداف معادية في سماء العاصمة.

"وللنساء نصيب" يروي قصة الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله العدوية

استعرض برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدي البلد قصة الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية، التي كان اسمها الحقيقي ليلى.

تميزت الشفاء بدورها الريادي في الجاهلية والإسلام، حيث كانت ترقي وتداوي المرضى، ولقبت بـ "صاحبة النملة" لقدرتها على علاج مرض جلدي نادر، كما كانت من أوائل النساء المتعلمات في عصرها، حيث أتقنت القراءة والكتابة وأصبحت أول معلمة في الإسلام.

وزير الدفاع الأمريكي: تراجع الهجمات الإيرانية على قواتنا بنسبة 90%

أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية تراجعت بنسبة 90%، مشيراً إلى أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً.

وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية، وأن اليوم شهد أكثر الضربات على إيران.

الجيش الإيراني: هاجمنا وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية بطائرات مسيرة

أعلن الجيش الإيراني عن مهاجمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية بطائرات مسيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

