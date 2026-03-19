عالم أثري: المصريون القدماء عرفوا 100 نوع من كعك العيد

كشف أحمد عامر، الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات، عن أسرار الاحتفالات الغذائية للمصريين القدماء، مؤكدًا أن أعيادهم لم تكن مجرد مراسم، بل كانت مناسبة اجتماعية وغذائية متكاملة.

وأكد عامر خلال صباح البلد أن المصريين القدماء نظموا أعيادًا شعبية مثل شم النسيم، وأعياد ملكية عند تولي الفرعون الحكم، إضافة إلى الأعياد الدينية، وكانت كل احتفالاتهم تتميز بالملابس الكتانية والطقوس الجماعية.

وأشار إلى أن المطبخ المصري القديم اعتمد على الأطعمة الصحية والطبيعية، مثل الأسماك المملحة، بينما لم يكن هناك فسيخ أو رنجة كما نعرف اليوم.

وأوضح أن المصريين القدماء عرفوا حوالي 100 نوع من الكعك، بما في ذلك البسكوت المعروف باسم “الحبنوت”، وهو عجائن صغيرة تُشكل وتزين خصيصًا للمناسبات، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس براعتهم في الطبخ والاحتفال.

وأضاف أن المجتمع المصري القديم كان مترابطًا، والأعياد فرصة للتواصل الأسري والاجتماعي، مع التركيز على الغذاء الصحي والطقوس التقليدية التي حافظت على هوية المجتمع منذ آلاف السنين