استمرار عمل الخط الساخن لصندوق الإدمان خلال عيد الفطر

يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى رقم "16023" في العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك 2026 خاصة بعد إطلاق الصندوق مرحلة جديدة من حملة " أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر " وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج الى أكثر من 5000 آلاف اتصالا خلال أول أسبوع من إطلاق الحملة ،كما شهد الإعلان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر .. مش ممكن أرضى أن عمرى يضيع واتفرج عليه ..وكأنه فيلم اتعرض ومليش ولا مشهد فيه .. مش هاقبل أسيب نفسى يوم مربوط فى وهم وخيال "، في إطار تنفيذ المكون الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن”16023” طوال أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة لافتا إلى أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان

جدير بالذكر أن عدد مشاهدي الإعلان للمرحلة الجديدة لحملة " أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر " تجاوز أكثر من 15 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أول أسبوع من إطلاق المرحلة الجديدة للحملة ،كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب " ،وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان

كما ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان لتلقى العلاج من الإدمان ، مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والجهات الشريكة مع الخط الساخن حيث يتم توفر خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة ،ووفقا للمعايير الدولية