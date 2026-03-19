محافظة القاهرة تستعد لـ عيد الفطر بتكثيف النظافة والتواجد الأمني|فيديو

أكد الصحفي أحمد فايز، أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعلن عن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق والعمل على تكثيف تواجدهم في شوارع العاصمة طوال أيام العيد.

وأوضح فايز أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ستقوم برفع المخلفات أولًا بأول في الأسواق، منافذ البيع، والحدائق.

وأضاف فايز أن محافظ القاهرة شدد على تكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والطرق المؤدية إليها في جميع أحياء القاهرة.

وأشار الصحفي أحمد فايز إلى أن محافظ القاهرة قد نسق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني حول الحدائق والشوارع، كما تم التنسيق مع إسعاف القاهرة لتوفير فرق طبية مدربة على الإسعافات الأولية في جميع الحدائق.

وفي ذات السياق، أضاف فايز أنه تم مراجعة نظافة المساجد والساحات المخصصة للصلاة والتنسيق مع مديرية الأوقاف لضمان تأمين جميع المحاور المؤدية إليها.

كما تم التركيز على نظافة المحاور الرئيسية والمواقف العامة، بالإضافة إلى كورنيش النيل.

وأختتم الصحفي أحمد فايز بأن استعدادات القاهرة تشمل أيضًا تجهيز البرجولات والكراسي الموزايكو على طول كورنيش النيل لاستقبال الزوار خلال أيام العيد.