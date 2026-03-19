في عيد الفطر المبارك.. طرح فيلم السلم والثعبان 2 على هذه المنصة

أعلنت منصة يانجو بلاي عن طرح فيلم السلم والثعبان 2 خلال الساعات القادمة، عتزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي طرح الفيلم على منصة يانجو بلاي بعد أسابيع قليلة من رفعه من دور العرض السينمائي في مصر، بعدما حقق إيرادات عالية.

يقوم ببطولة الجزء الثاني كلٌّ من عمرو يوسف، ومعه أسماء جلال، حيث يجسدان شخصيتي «ملك» و«أحمد» في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: ظافر العابدين، وماجد المصري، وفدوى عابد.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد هذا العمل التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة «ولاد رزق».