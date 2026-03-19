مفاجآت صادمة في الحلقة 29 من «وننسى اللي كان»

طرحت منصة شاهد الحلقة 29 من مسلسل وننسى اللي كان، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك قبل عرضها تليفزيونيًا بـ24 ساعة.

وشهدت الحلقة عددًا من الأحداث، أبرزها اشتراط جليلة على بدر أن يفوز ببطولة الملاكمة من أجل إتمام زواجهما.

وانتهت الحلقة بمشهد غامض، حين وجد بدر نفسه مع سيدة داخل غرفة نومه.

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

كما تناولت الأحداث الإشارة إلى مسلسل على قد الحب، مع ظهور الفنانة نيللي كريم، ومحاولة شريف سلامة كشف هوية محمد علي رزق.

وفي سياق متصل، ظهر الفنان كزبرة باكيًا بسبب أصدقائه في مسلسل «بيبو».

ويناقش مسلسل وننسى اللي كان كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، مطروحًا تساؤلات حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه للحفاظ على مكانته في القمة