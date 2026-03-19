مسلسل على قد الحب الحلقة 29 .. نيللي كريم تسترجع البراند وحبس مها نصار

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث التشويقية لصالح مريم، والتي من أبرزها انتصار مريم (نيللي كريم) على سارة (مها نصار) ومراد (أحمد سعيد عبد الغني)، ونجحت في استرجاع البراند الخاص بها، وإلزام سارة بتسديد المبلغ الكامل لـ مراد.

كما عادت “مريم” إلى الورشة؛ لممارسة عملها على أكمل وجه.

وطالب مراد، سارة، برد المبلغ الذي حصلت عليه، مقابل صفقة البراند، بعد فشل الصفقة، ولجأت سارة لولدتها (صفاء الطوخي) لتطلب منها بيع شقتهم التي يعيشون فيها؛ حتى تستطيع سداد ديون لـ مراد، كي لا تدخل السجن، وبالفعل توافق.

وطلب كريم (شريف سلامة) إلى مكان احتجاز الدكتور طارق (محمد علي رزق) وساومه بأنه لا بد أن يفصح عن أسرار سارة لديه وبداية المخطط بينهما أو سيعامله كـ لصّ تهجم على شقته، وبالفعل استسلم، وأصبح “كريم” يملك كل الأدلة، وألقت الشرطة القبض على الدكتور طارق وسارة، وتم تحويلهما للنيابة.



مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز