قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حق مشروع | رئيس الاتحاد السنغالي يتحدّي «كاف»: لن نسلّم كأس الأمم الأفريقية للمغرب
تحقيق قانوني ضد مُروّجي الشائعات .. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء قسم شرطة بالشرقية
ضربات مكثفة تهز إسرائيل.. صواريخ متعددة الرؤوس تمطر تل أبيب انتقامًا لاغتيــ.ـال «لاريجاني»
حادث مروّع .. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية
سعر الدواجن وصل لكام.. البيض سجل 150 جنيها للكرتونة
الهلال الأحمر يكرم أبطال مسلسل صحاب الأرض
دعاء ليلة 28 رمضان .. كلمتان مجابتان بسرعة البرق
إنذار عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان قرية العاقبية في جنوب لبنان
على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد
انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية
من الاتهام إلى التكريم .. ممر شرفي لمُعتمر مصري بعد ثبوت براءته يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
نجوم «برشامة» يحتفلون بالعرض الخاص قبل انطلاقه في السينمات .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 28.. نيللى كريم تنتصر.. ومها نصار وأحمد سعيد عبدالغني أمام القضاء

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث التشويقية وغير المتوقعة ضد سارة ومراد والتى قلبت خطتهما بشكل جذري.

وبدأت الحلقة بصدمة كبيرة لسارة (مها نصار) ومراد (أحمد سعيد عبد الغني) بعد أن وجدوا مريم (نيللى كريم) أمامهما بصحة جيدة وأخبرتهما أنها كانت على علم بخطتهما بعد أن عرف كريم (شريف سلامة) بمكان المصحة ووصل إليها وشرح لها خطتهما بعد أن كشف الأمر من الطبيب ، ولكنها تعمدت أن يستمر وجودها فى المصحة وتوقف الأدوية حتى تخدع سارة ومراد بالاتفاق مع الطبيب أن حالتها تسوء.

وتخبر سارة أنها فعلت فيها ذلك بسبب أنها تأخذ منها كل النجاح وتنسبه لنفسها دائمًا .

  • وتدخل سارة ومراد فى حالة صدمة جديدة خاصة بعد إتمام الدعاوي التى رفعتها مريم ضدهما بيقفوا أمام القضاء.

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

الاهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يد الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك تحسم ختام دوري محترفي اليد

ترشيحاتنا

نبض الأرض

نبض خفي يضرب مناخ الأرض كل آلاف السنين.. هل يقترب الحدث التالي؟

دراجون فلاي

مروحية نووية تغزو زحل.. «دراجون فلاي» تستعد لرحلة تاريخية إلى تيتان

سفير الصين بالقاهرة

سفير بكين : الصين تمتلك أكبر طبقة متوسطة الدخل وأسرعها نموا في العالم

هل يمكن لمرضى السكري تناول كحك العيد؟.. اعرف الكمية المسموحة

نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان

لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد