مسلسل على قد الحب الحلقة 28.. نيللى كريم تنتصر.. ومها نصار وأحمد سعيد عبدالغني أمام القضاء

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث التشويقية وغير المتوقعة ضد سارة ومراد والتى قلبت خطتهما بشكل جذري.

وبدأت الحلقة بصدمة كبيرة لسارة (مها نصار) ومراد (أحمد سعيد عبد الغني) بعد أن وجدوا مريم (نيللى كريم) أمامهما بصحة جيدة وأخبرتهما أنها كانت على علم بخطتهما بعد أن عرف كريم (شريف سلامة) بمكان المصحة ووصل إليها وشرح لها خطتهما بعد أن كشف الأمر من الطبيب ، ولكنها تعمدت أن يستمر وجودها فى المصحة وتوقف الأدوية حتى تخدع سارة ومراد بالاتفاق مع الطبيب أن حالتها تسوء.

وتخبر سارة أنها فعلت فيها ذلك بسبب أنها تأخذ منها كل النجاح وتنسبه لنفسها دائمًا .

وتدخل سارة ومراد فى حالة صدمة جديدة خاصة بعد إتمام الدعاوي التى رفعتها مريم ضدهما بيقفوا أمام القضاء.

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز