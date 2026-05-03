الطماطم آمنة ولا مشكلات بالبطيخ.. وزارة الزراعة تحسم الجدل

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص المحاصيل الزراعية، وأثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والقلق بين المواطنين، بعد مزاعم خطيرة عن رش الطماطم في الأسواق بمادة “الإيثريل” لتسريع نضجها، وربط البعض ذلك بمخاطر صحية تصل إلى الفشل الكلوي

وقد أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك شائعات عديدة منتشرة مؤخرًا بشأن محصول الطماطم، موضحًا أن الفيديو المتداول حول رش الطماطم بمواد ضارة هو فيديو قديم وليس له علاقة بالوضع الحالي.
 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن محصول الطماطم آمن، ولا توجد أي مشكلات في المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن هناك جهات مختصة تُجري فحوصات دورية على المنتجات قبل طرحها للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الشائعات تتزامن مع جهود الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، لافتًا إلى أن ما يُتداول عن رش الطماطم بمواد تسبب الفشل الكلوي عارٍ تمامًا من الصحة.

البطيخ سليم


وتابع أن الفترة الماضية شهدت أيضًا شائعات مماثلة بشأن البطيخ، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير موثقة، لما لذلك من تأثير سلبي على الصادرات الزراعية، رغم فتح أسواق جديدة كل عام.


وأوضح أن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يثير القلق دون مبرر، مؤكدًا أن البطيخ المتداول حاليًا لم يظهر قبل موعده كما يُشاع، بل هو من إنتاج محافظة أسوان، وأن العروة الصيفية ستظهر في توقيتها الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

ظهور اللون الأبيض


وأكد  أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدة أسباب من بينها الإجهاد الحراري أو التقلبات في درجات الحرارة (ارتفاعًا أو انخفاضًا) خلال مرحلة النضج، مما يؤثر على تكوين صبغة "الليكوبين" المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، فضلًا عن عوامل أخرى مثل نقص التسميد بالبوتاسيوم أو الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجيني.


واختتم بالتأكيد على أنه لا توجد أي مشكلات في الفاكهة أو المنتجات الزراعية، موضحًا أن استخدام بعض المبيدات يتم وفق ضوابط محددة لأغراض زراعية، وأن جميع المنتجات تُطرح في الأسواق بشكل آمن.

بالصور

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

