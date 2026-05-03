إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس في صفقة بيع أسلحة بقيمة 9 مليارات دولار

أعلنت إدارة ترامب أن الولايات المتحدة باعت دفعة جديدة من الأسلحة بقيمة حوالي 9 مليارات دولار لإسرائيل والعديد من حلفائها في الشرق الأوسط.

رغم إخطار وزارة الخارجية للكونجرس بالصفقات، إلا أنها تجاوزت إجراءات المراجعة البرلمانية التقليدية.

وقد دأبت الإدارة على التغاضي عن مراجعة الكونجرس في صفقات الأسلحة الأخيرة، مُعللة ذلك بوجود حالة طارئة تستدعي البيع الفوري.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة باعت 10 آلاف وحدة من أنظمة الأسلحة الدقيقة المتقدمة (APKWS) لإسرائيل بتكلفة إجمالية قدرها 992.4 مليون دولار.

يحوّل نظام APKWS الصواريخ غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة موجهة بالليزر.

وقد باعت الولايات المتحدة الأنظمة نفسها لقطر والإمارات العربية المتحدة بالتكلفة ذاتها.

اشترت الكويت نظام نظام دفاع صاروخي متطور طورته شركة نورثروب جرومان، مقابل 2.5 مليار دولار.

كما باعت الولايات المتحدة لقطر 500 صاروخ باتريوت لتعزيز منظومتها الدفاعية بتكلفة 4.01 مليار دولار، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وستوفر هذه الأنظمة لقطر والكويت حماية أفضل من هجمات إيران الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار على البنية التحتية المدنية والتي بدأت عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما الجوية في فبراير.