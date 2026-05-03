الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: عدم الحصول على اليورانيوم المخصب يعني فشل الحملة العسكرية على إيران

فرناس حفظي

قال مسؤول عسكري رفيع في الجيش الإسرائيلي إن استمرار البرنامج النووي الإيراني، دون تفكيكه أو إزالة اليورانيوم المخصب، قد يعني فشل الحملة الحالية بالكامل، مؤكدا أن أي تسوية لا تعالج هذا الملف ستُبقي التهديد قائما.

وأوضح المسؤول أن طهران قد تعاود تطوير برنامجها النووي إذا لم يتم القضاء عليه بشكل جذري، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية، بما فيها التحركات الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تسير بوتيرة بطيئة ولا تُظهر حتى الآن نتائج حاسمة على الأرض.

وفي السياق الميداني، تبدي إسرائيل قلقًا متزايدًا من الجبهة الشمالية، حيث تتواصل التوترات مع حزب الله في لبنان رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، مع استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي. وترى المؤسسة العسكرية أن التعامل مع هذا التهديد يتطلب عمليات دقيقة تستهدف البنية التحتية للحزب اعتمادًا على معلومات استخباراتية متقدمة.

كما لفتت التقديرات إلى أن الجيش السوري يشهد إعادة بناء تدريجية بدعم تركي، تشمل استعادة قدرات عسكرية وتطوير منظومات دفاع جوي، في وقت يعتبر فيه النظام الجديد في دمشق حزب الله خصمًا رئيسيًا، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي.

وأشار المسؤول إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا إسرائيليًا أكثر حزمًا، سواء على الساحة اللبنانية أو عبر الضغط على الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إيران، محذرًا من أن عدم حسم هذه الملفات قد يؤدي إلى فشل استراتيجي في مواجهة ما وصفه بمحور إقليمي متصاعد.

مسؤول عسكري رفيع الجيش الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني اليورانيوم المخصب طهران الرئيس دونالد ترامب

