إلغاء اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني.. ونتنياهو سيجري نقاشاً محدوداً

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي المقرر عقده مساء اليوم، الأحد، وسيتم استبداله بنقاش محدود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جانب آخر، كشف استطلاع رأي حديث عن تراجع موقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة، مقابل صعود لافت لمنافسَيه نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، اللذين أظهرا تفوقا عليه في مؤشرات الأهلية لتولي المنصب.

وبحسب الاستطلاع، يتقدم بينيت بنسبة 46% من حيث القبول كرئيس وزراء، مقابل 41% لنتنياهو، فيما يتفوق آيزنكوت أيضا بنسبة 44% مقابل 42%.

كما أظهرت النتائج تقاربا كبيرا بين بينيت وآيزنكوت عند المقارنة المباشرة، مع نسبة كبيرة من المترددين.

سياسيا، أشار الاستطلاع إلى أن التحالفات الجديدة، رغم أنها قد تعزز حجم بعض الأحزاب، لا تزال غير كافية لتأمين أغلبية حاسمة داخل الكنيست، إذ لم يتمكن أي معسكر من تجاوز عتبة الـ61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة.