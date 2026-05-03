"بريكس": الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتصدر قائمة مستوردي الصادرات الزراعية لقرغيزستان

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأحد أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتصدر قائمة مستوردي الصادرات الزراعية لقرغيزستان حيث تستحوذ أسواق دول الاتحاد على أكثر من نصف الصادرات الزراعية لقرغيزستان.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى إعلان قيرغيزستان أن أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي باتت تستقطب أكثر من نصف صادراتها من المنتجات الزراعية، في ظل سعي البلاد لتوسيع نطاق تجارتها الخارجية.

ووفقا للشبكة الدولية، تصدر قيرغيزستان حاليا ما يزيد على 60 نوعا من المنتجات الزراعية إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، وقد شهد عام 2025 ارتفاعا ملحوظا في حصة السلع الزراعية والمنتجات المصنعة من إجمالي صادرات البلاد، إذ بلغت 13.3% مقارنة بنحو 8.8% في العام السابق، وهو ما يعكس نموا قويا في هذا القطاع.

وتظل دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الوجهة الرئيسية للمنتجات الزراعية القيرغيزية، مدعومة بوجود فضاء اقتصادي موحد، وغياب الحواجز الجمركية، فضلا عن إجراءات التجارة المبسطة. وتتيح هذه الظروف للمنتجين المحليين الوصول إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر وتقليل التكاليف وزيادة أحجام التصدير.

وتشير الإحصاءات إلى أن روسيا وكازاخستان في صدارة الدول المستوردة؛ إذ غلبت منتجات اللحوم والألبان والفواكه والخضروات على الصادرات المتجهة إلى روسيا، بينما شهدت الشحنات المرسلة إلى كازاخستان طلبا قويا على الفئات نفسها، بما في ذلك الدواجن والمنتجات الطازجة. ومن جانبها، استوردت بيلاروس سلعا زراعية قيرغيزية شملت اللحوم والألبان وأعلاف الحيوانات والمعكرونة.

ويشير التوسع المستمر في الصادرات الزراعية إلى اندماج قيرغيزستان المتزايد في سلاسل التوريد الإقليمية وتعزيز مكانتها في أسواق الغذاء الدولية. ويؤكد المسؤولون أن التعاون الأعمق داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من شأنه أن يسهم في تعزيز إمكانات التصدير ودعم تطوير قطاع الصناعات الزراعية في البلاد.