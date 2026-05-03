خلال شهر.. تنفيذ 57 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة مخالفة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، تكثيف إدارة العلاج الحر جهودها لضبط جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن بيانات المرور على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر أبريل شملت 1271 منشأة.

يأتي في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهات د. محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وبمتابعة د. سمر عارف، وكيل المديرية، وبإشراف د. عمرو مندى، مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت الحملات عن توجيه الإنذارات لـ 378 منشأة، وتحرير محاضر إثبات الحالة لـ 103 منشآت، وإصدار غلق لـ 54 منشأة وتنفيذ 57 قرار غلق لمنشآت مخالفة.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الدواء المصرية والتموين وشن حملات داخل مراكز المحافظة المختلفة وتم تحريز كميات من الادويه مجهوله المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكدت إدارة العلاج الحر استمرار الحملات المكثفة خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.