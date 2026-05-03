مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-5-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف البطولات، حيث تتجه الأنظار إلى قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول، إلى جانب مواجهة مرتقبة في الدوري الإسباني تجمع بين ريال مدريد وإسبانيول.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق منافسات الدوري المصري بعدد من المواجهات المهمة، حيث يلتقي حرس الحدود مع طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة ON Sport. وفي التوقيت ذاته، يواجه زد إف سي فريق الجونة على قناة ON Sport Max.

وفي المساء، تقام مواجهتان قويتان، حيث يصطدم غزل المحلة بنظيره الإسماعيلي في تمام الثامنة مساءً عبر ON Sport، بينما يلتقي البنك الأهلي مع مودرن سبورت في نفس التوقيت على قناة ON Sport Max.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تبدأ مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة تجمع بورنموث وكريستال بالاس في الرابعة عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.

وتتجه الأنظار نحو قمة الجولة بين مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الخامسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 1، وهي مباراة دائمًا ما تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.

وفي ختام مباريات اليوم، يواجه أستون فيلا نظيره توتنهام هوتسبير في التاسعة مساءً عبر beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

على صعيد الدوري الإسباني، يلتقي سيلتا فيجو مع إلتشي في الثالثة عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

وفي الخامسة والربع مساءً، يواجه خيتافي فريق رايو فاليكانو.

كما يلتقي ريال بيتيس مع ريال أوفييدو في السابعة والنصف مساءً.

وتُختتم المباريات بمواجهة قوية بين إسبانيول وريال مدريد في تمام العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 1، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي لمواصلة المنافسة على الصدارة