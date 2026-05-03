الأهلي يؤجل الحسم ويفتح ملف الاستقرار .. خطة شاملة لتجديد عقود النجوم بعد مواجهة إنبي.. تعرف على كل السيناريوهات

في توقيت بالغ الحساسية من عمر الموسم .. قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إعادة ترتيب أوراقها الداخلية عبر فتح أحد أهم الملفات المؤجلة وهو تجديد وتمديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك مباشرة عقب مواجهة إنبي المرتقبة ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل .

القرار لا يأتي بمعزل عن السياق العام بل يعكس توجهاً إدارياً واضحاً نحو فرض حالة من الاستقرار الفني والمعنوي داخل الفريق في مرحلة تحتاج إلى أكبر قدر من التركيز سواء على مستوى المنافسة المحلية أو الاستحقاقات القارية.

توقيت محسوب

اختارت إدارة الأهلي تأجيل التحرك الرسمي في ملف التجديدات لما بعد مواجهة إنبي في خطوة تحمل أبعاداً تنظيمية وفنية فالفريق لا يزال يخوض مرحلة حاسمة في سباق الدوري ما يجعل من الضروري إبعاد اللاعبين عن أي تشتيت ذهني قد يؤثر على تركيزهم داخل الملعب.

كما أن الاتجاه لتأجيل الجولة الأخيرة من المسابقة منح الإدارة مساحة زمنية إضافية تسمح بإدارة الملف بهدوء أكبر ودون ضغوط زمنية قد تفرض قرارات متسرعة.

خطة متعددة

بحسب مصادر مطلعة داخل النادي فإن التحرك لن يقتصر على الأسماء التي تنتهي عقودها بنهاية الموسم الحالي بل يمتد ليشمل مجموعة من اللاعبين الذين ترى الإدارة أنهم يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الفريق.

اللافت في الخطة أن هناك مفاجآت مرتقبة تتعلق بأسماء لم يتم تداولها إعلامياً خلال الفترة الماضية وهو ما يشير إلى وجود رؤية أوسع لإعادة هيكلة العقود بما يضمن استقراراً طويل الأمد.

بداية من الملفات العاجلة

على رأس الأولويات يأتي الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا حيث ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الجاري وتستعد الإدارة لتقديم عروض رسمية لهما فور الانتهاء من مواجهة إنبي.

وتشير المعطيات إلى وجود حالة من الاستياء لدى اللاعبين نتيجة تأخر فتح باب التفاوض بشكل جدي حتى الآن رغم دخول الموسم مراحله الأخيرة وهو ما تسعى الإدارة لاحتوائه سريعاً عبر تقديم عروض تعكس التقدير الفني لدورهما داخل الفريق.

التحرك نحو المستقبل

ولا يتوقف الأمر عند العقود المنتهية بل يمتد إلى تأمين العناصر التي تمثل مستقبل الفريق وفي مقدمتهم الحارس مصطفى شوبير الذي أصبح أحد الأسماء المؤثرة ما دفع الإدارة لوضعه ضمن قائمة التمديد والتعديل المبكر رغم أن عقده لا يزال ممتداً حتى نهاية الموسم المقبل.

وتسير الإدارة في الاتجاه ذاته مع الثنائي محمد هاني وطاهر محمد طاهر حيث تخطط لتمديد عقودهما لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام في ظل القناعة الفنية بإمكانياتهما إلى جانب رغبتهما الواضحة في الاستمرار داخل النادي دون الدخول في مفاوضات مالية معقدة.

ملف بن شرقي

يبقى موقف المغربي أشرف بن شرقي أحد الملفات التي لم تحسم بعد حيث تتعامل الإدارة معه بحذر شديد فرغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب إلا أن القرار النهائي بشأن استمراره لم يتخذ حتى الآن.

ومن المنتظر أن يتم تقييم الوضع بشكل شامل يتضمن الجوانب الفنية والبدنية قبل الدخول في مفاوضات رسمية لتمديد عقده لموسم إضافي حال الاستقرار على بقائه.

استقرار مطلوب

تعكس هذه التحركات إدراك إدارة الأهلي لأهمية الاستقرار في بناء فريق قادر على المنافسة المستمرة خاصة في ظل ضغط البطولات وتعدد المشاركات.

فالرهان لا يقتصر على الحفاظ على العناصر الحالية بل يمتد إلى خلق بيئة مستقرة تساعد الجهاز الفني على العمل دون أزمات تعاقدية قد تؤثر على الأداء داخل الملعب.

ومع انطلاق المفاوضات عقب مواجهة إنبي ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في رسم ملامح قائمة الفريق للمواسم القادمة وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة من سيبقى داخل القلعة الحمراء ومن سيرحل مع نهاية الرحلة.