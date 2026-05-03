قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الطماطم في الأسواق اليوم.. لماذا لم تنخفض حتى الآن؟
وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 141 زيارة ميدانية لمتابعة 60 مستشفى و81 وحدة صحية
سلامة الغذاء: 5520 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 280 ألف طن.. وتشديد الرقابة على الألبان والأسماك
كشف أثري جديد.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار والملفات المهمة محليًا ودوليًا |فيديو
كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية
كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول
موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة | تفاصيل
غرامة 20 ألف ريال وترحيل.. السعودية تفرض عقوبات على مخالفي تصاريح الحج
فصل طالبتين لمدة عام ضربتا زميلتهما في الإسكندرية
بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو
كتب نهايته بيده بالإدمان.. الابن العاق يقتل والده ويصيب والدته بسبب المخدرات بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يؤجل الحسم ويفتح ملف الاستقرار .. خطة شاملة لتجديد عقود النجوم بعد مواجهة إنبي.. تعرف على كل السيناريوهات

الأهلي
الأهلي

في توقيت بالغ الحساسية من عمر الموسم .. قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إعادة ترتيب أوراقها الداخلية عبر فتح أحد أهم الملفات المؤجلة وهو تجديد وتمديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك مباشرة عقب مواجهة إنبي المرتقبة ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل .

القرار لا يأتي بمعزل عن السياق العام بل يعكس توجهاً إدارياً واضحاً نحو فرض حالة من الاستقرار الفني والمعنوي داخل الفريق في مرحلة تحتاج إلى أكبر قدر من التركيز سواء على مستوى المنافسة المحلية أو الاستحقاقات القارية.

توقيت محسوب

اختارت إدارة الأهلي تأجيل التحرك الرسمي في ملف التجديدات لما بعد مواجهة إنبي في خطوة تحمل أبعاداً تنظيمية وفنية فالفريق لا يزال يخوض مرحلة حاسمة في سباق الدوري ما يجعل من الضروري إبعاد اللاعبين عن أي تشتيت ذهني قد يؤثر على تركيزهم داخل الملعب.

كما أن الاتجاه لتأجيل الجولة الأخيرة من المسابقة منح الإدارة مساحة زمنية إضافية تسمح بإدارة الملف بهدوء أكبر ودون ضغوط زمنية قد تفرض قرارات متسرعة.

خطة متعددة 

بحسب مصادر مطلعة داخل النادي فإن التحرك لن يقتصر على الأسماء التي تنتهي عقودها بنهاية الموسم الحالي بل يمتد ليشمل مجموعة من اللاعبين الذين ترى الإدارة أنهم يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الفريق.

اللافت في الخطة أن هناك مفاجآت مرتقبة تتعلق بأسماء لم يتم تداولها إعلامياً خلال الفترة الماضية وهو ما يشير إلى وجود رؤية أوسع لإعادة هيكلة العقود بما يضمن استقراراً طويل الأمد.

بداية من الملفات العاجلة

على رأس الأولويات يأتي الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا حيث ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الجاري وتستعد الإدارة لتقديم عروض رسمية لهما فور الانتهاء من مواجهة إنبي.

وتشير المعطيات إلى وجود حالة من الاستياء لدى اللاعبين نتيجة تأخر فتح باب التفاوض بشكل جدي حتى الآن رغم دخول الموسم مراحله الأخيرة وهو ما تسعى الإدارة لاحتوائه سريعاً عبر تقديم عروض تعكس التقدير الفني لدورهما داخل الفريق.

التحرك نحو المستقبل

ولا يتوقف الأمر عند العقود المنتهية بل يمتد إلى تأمين العناصر التي تمثل مستقبل الفريق وفي مقدمتهم الحارس مصطفى شوبير الذي أصبح أحد الأسماء المؤثرة ما دفع الإدارة لوضعه ضمن قائمة التمديد والتعديل المبكر رغم أن عقده لا يزال ممتداً حتى نهاية الموسم المقبل.

وتسير الإدارة في الاتجاه ذاته مع الثنائي محمد هاني وطاهر محمد طاهر حيث تخطط لتمديد عقودهما لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام في ظل القناعة الفنية بإمكانياتهما إلى جانب رغبتهما الواضحة في الاستمرار داخل النادي دون الدخول في مفاوضات مالية معقدة.

ملف بن شرقي

يبقى موقف المغربي أشرف بن شرقي أحد الملفات التي لم تحسم بعد حيث تتعامل الإدارة معه بحذر شديد فرغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب إلا أن القرار النهائي بشأن استمراره لم يتخذ حتى الآن.

ومن المنتظر أن يتم تقييم الوضع بشكل شامل يتضمن الجوانب الفنية والبدنية قبل الدخول في مفاوضات رسمية لتمديد عقده لموسم إضافي حال الاستقرار على بقائه.

استقرار مطلوب 

تعكس هذه التحركات إدراك إدارة الأهلي لأهمية الاستقرار في بناء فريق قادر على المنافسة المستمرة خاصة في ظل ضغط البطولات وتعدد المشاركات.

فالرهان لا يقتصر على الحفاظ على العناصر الحالية بل يمتد إلى خلق بيئة مستقرة تساعد الجهاز الفني على العمل دون أزمات تعاقدية قد تؤثر على الأداء داخل الملعب.

ومع انطلاق المفاوضات عقب مواجهة إنبي ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في رسم ملامح قائمة الفريق للمواسم القادمة وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة من سيبقى داخل القلعة الحمراء ومن سيرحل مع نهاية الرحلة.

الأهلي إنبي الدوري إدارة الأهلي حسين الشحات أحمد نبيل كوكا مصطفى شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

سعر الجنيه الذهب

زاد 120 جنيها.. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

أرشيفية

اختفاء مفاجئ .. ما مصير منحة التموين الاستثنائية على البطاقات؟

ترشيحاتنا

توروب

تعليمات خاصة من توروب لدفاع الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري

معتمد جمال

اليوم.. الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لسموحة

دوري سيدات اليد

مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري سيدات اليد

بالصور

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد