حمادة طلبة ينتقد «زيزو»: نسي الكورة في الأهلي وليس له أي بصمة حتى الآن

انتقد حمادة طلبة، نجم الكرة المصرية السابق، أداء أحمد سيد زيزو مع الأهلي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يقدّم أي جديد.

وقال "طلبة" في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "أحمد سيد زيزو نسي الكرة مع الأهلي ولم يقدّم أي جديد مع الفريق."

وأضاف: "زيزو ليس له أي بصمة مع الأهلي، ورحيله عن الزمالك أثر على مستواه وأصبح متراجعًا."

وتابع: "الزمالك كان لازم يحترم الأهلي أكتر من كده، وناصر منسي تصرف في الكرة بشكل خاطئ."

وواصل: “الزمالك رغم أنه مُتصدّر الدوري، مش مباراة الأهلي هي اللي هتبوظ، والزمالك هو الأقرب لحصد الدوري الممتاز”.