تعليمات خاصة من توروب لدفاع الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري

كثف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تحضيراته لمواجهة إنبي المرتقبة، من خلال دراسة دقيقة لمباريات الفريق البترولي الأخيرة، وعلى رأسها مواجهتاه أمام الزمالك وبيراميدز، للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المنتظر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إنبي مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة لا تقبل إهدار النقاط مع اشتعال المنافسة على اللقب.

تحذيرات خاصة للدفاع

ووجّه توروب تحذيرات واضحة لخط دفاع الأهلي، مؤكدًا على ضرورة اليقظة والتركيز طوال المباراة، في ظل القوة الهجومية التي يتمتع بها إنبي، خاصة في المباريات الكبرى.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق البترولي بقيادة حمزة الجمل يقدم مستويات مميزة أمام الكبار، وهو ما ظهر في تعادله مع الزمالك، وخسارته بصعوبة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، إلى جانب تعادله مع الأهلي في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-1.

كما شدد على أهمية التمركز الجيد والتعامل بحذر مع مفاتيح لعب إنبي، وعلى رأسهم علي محمود، حامد عبد الله، وأقطاي عبد الله، لما يمتلكونه من قدرات هجومية قد تُشكل خطورة على مرمى الفريق.

الأهلي يتمسك بفرصة اللقب

ويدخل الأهلي اللقاء بطموح مواصلة الانتصارات، من أجل التمسك بفرصته في المنافسة على لقب الدوري، إلى جانب ضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة.