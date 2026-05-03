مواعيد وطريقة امتحانات النقل 2026 والثانوية العامة والدبلومات الفنية

كشف أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون وزارة التربية والتعليم، تفاصيل قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تطوير منظومة الامتحانات، مؤكدًا أن الاعتماد على الكتاب المدرسي كمصدر أساسي لامتحانات الشهر جاء بهدف القضاء على ظاهرة استغلال بعض المدرسين للدروس الخصوصية والترويج للكتب الخارجية.

وأوضح عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير وسارة سامي، على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، ومنع إجبار الطلاب على شراء كتب إضافية أو الالتحاق بدروس خاصة، إلى جانب تعزيز قيمة المدرسة والكتاب المدرسي باعتبارهما المرجع الرئيسي للتقييم.

امتحانات الشهر

وأشار إلى أن امتحانات الشهر أصبحت موحدة وتعتمد على محتوى كتاب الوزارة، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أن تقييم نجاح هذه المنظومة يحتاج إلى قياس شامل بعد انتهاء الفصل الدراسي، وليس من خلال اختبار أو اثنين.

وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات نهاية العام، أكد عبد الكريم أن امتحانات النقل لجميع الصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي ستنطلق يوم 16 مايو الجاري، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 16 يونيو، عقب إجازة عيد الأضحى.

وأضاف أن امتحانات الدبلومات الفنية العملية تبدأ منتصف مايو، على أن تنطلق الامتحانات التحريرية في 6 يونيو، فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع.

وحول إدخال تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الابتدائية من العام المقبل في المعاهد الأزهرية، اختتم بأن القرار يعكس أهمية تعلم اللغات في ظل الانفتاح العالمي، مشددًا على ضرورة امتلاك خريجي الأزهر أكثر من لغة لتعزيز قدرتهم على التواصل ونقل الفكر الإسلامي بشكل صحيح.