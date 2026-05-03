قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول عسكري سابق يُحذّر: إسرائيل قد لا تبلغ الـ100 عام إذا استمر الوضع الحالي
أكثر من 30 جنيها.. هبوط جديد في أسعار البيض بالأسواق
صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات
شهيد الشهامة.. مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة فصدمه القطار بالمنوفية
دليل شامل لحجز وحدات محدودي الدخل بالشراكة مع المطورين.. الأسعار والشروط وخطوات التقديم
رئيس الوزراء يتفقد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط
مخيمات فاخرة وتكييفات حديثة.. بعثة حج القرعة تعيد تعريف راحة الحجاج
جنيهان دفعة واحدة.. تطور سريع في سعر صرف الدولار بالبنوك
غارات جوية عنيفة.. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ويشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه
محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة
"قافلة زاد العزة" الـ 187 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مواعيد وطريقة امتحانات النقل 2026 والثانوية العامة والدبلومات الفنية

طلاب
طلاب
البهى عمرو

كشف أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون وزارة التربية والتعليم، تفاصيل قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تطوير منظومة الامتحانات، مؤكدًا أن الاعتماد على الكتاب المدرسي كمصدر أساسي لامتحانات الشهر جاء بهدف القضاء على ظاهرة استغلال بعض المدرسين للدروس الخصوصية والترويج للكتب الخارجية.

وأوضح عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير وسارة سامي، على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، ومنع إجبار الطلاب على شراء كتب إضافية أو الالتحاق بدروس خاصة، إلى جانب تعزيز قيمة المدرسة والكتاب المدرسي باعتبارهما المرجع الرئيسي للتقييم.

امتحانات الشهر

وأشار إلى أن امتحانات الشهر أصبحت موحدة وتعتمد على محتوى كتاب الوزارة، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أن تقييم نجاح هذه المنظومة يحتاج إلى قياس شامل بعد انتهاء الفصل الدراسي، وليس من خلال اختبار أو اثنين.

وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات نهاية العام، أكد عبد الكريم أن امتحانات النقل لجميع الصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي ستنطلق يوم 16 مايو الجاري، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 16 يونيو، عقب إجازة عيد الأضحى.

وأضاف أن امتحانات الدبلومات الفنية العملية تبدأ منتصف مايو، على أن تنطلق الامتحانات التحريرية في 6 يونيو، فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع.

وحول إدخال تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الابتدائية من العام المقبل في المعاهد الأزهرية، اختتم بأن القرار يعكس أهمية تعلم اللغات في ظل الانفتاح العالمي، مشددًا على ضرورة امتلاك خريجي الأزهر أكثر من لغة لتعزيز قدرتهم على التواصل ونقل الفكر الإسلامي بشكل صحيح.

التربية والتعليم التعليم امتحانات النقل امتحانات الثانوية العامة الكتاب المدرسي وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

محكمة جنايات دمنهور

اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة

محافظ البحيرة

البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسقوط أمطار

مواني البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بالصور

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد