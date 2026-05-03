جون إدوارد يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل لقاء سموحة

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول خلال الاستعداد لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وطالب إدوارد لاعبي الزمالك بضرورة التركيز على تحقيق الانتصار أمام سموحة وطى صفحة الخسارة في قمة الأهلي الأخيرة

ووصف إدوارد خسارة الزمالك أمام الأهلي الجولة الماضية بغير المنطقية منتقدا في الوقت ذاته أداء اللاعبين وظهورهم بحالة مع عدم الانضباط وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ،بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.