محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد إحالة المخالفات التي تم رصدها بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات BIS إلى النيابة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

جتء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على تحقيق الانضباط داخل المنظومة التعليمية

رصد عدد من المخالفات واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة

وجاء القرار عقب الاطلاع على تقرير مفصل مقدم من مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والذي تضمن رصد عدد من المخالفات داخل المدرسة، بما استدعى التدخل الفوري والتعامل الحاسم وفقًا للقانون

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير قطاع التعليم، مشددًا على أن أي مخالفات أو تجاوزات تمس العملية التعليمية أو حقوق الطلاب لن يتم التهاون معها، وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم حفاظًا على جودة التعليم وضمان بيئة تعليمية سليمة

وأشار إلى استمرار المتابعة الدورية لكافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضبط الأداء، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للعملية التعليمية