محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجهاد بالمناخ | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجهاد بالمنطقة الرابعة بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية داخل المحافظة.

رافقه المحافظ خلال جولته الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالشارع إلى جانب أعمال تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة المرافق العامة، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

أبو ليمون يوجه بتكثيف الاعمال للانتهاء من أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ مع المتابعة الدورية للأعمال بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة، وتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشكل الحضاري اللائق.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير الجارية بحي المناخ تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بكافة الشوارع والمناطق السكنية بالمحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة حضارية متكاملة.