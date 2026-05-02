صحة الغربية تسجل نقلة نوعية في الجراحات المتقدمة | شاهد

شهدت مستشفيات محافظة الغربية تحقيق إنجازات طبية بارزة، حيث سجلت مستشفى المحلة العام نجاحًا جديدًا في مجال جراحات الأورام، بعد تمكن فريق جراحة الأورام من إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم بالغدد اللعابية لمريض، باستخدام أحدث التقنيات الطبية المتطورة، هو مريض في العقد الثالث من العمر كان يعاني من صعوبة في البلع وآلام حادة، حيث تم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وعلى إثرها تقرر التدخل الجراحي لاستئصال الورم، مشيرًا إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وخرج المريض بحالة مستقرة تحت الملاحظة ، تُعد هذة العملية الأولى من نوعها على مستوى المحافظة.

دعم وزارة الصحة

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هذا النجاح يأتي في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية وبدعم المنظومة الصحية وتوفير أحدث سبل العلاج للمواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة الفرق الطبية بالمستشفيات.

تحرك تنفيذي

كما أضاف أن المستشفى استقبلت أيضًا حالة لسيدة تعاني من كسر بالفقرات الصدرية، حيث تم تشكيل فريق طبي متكامل من جراحي المخ والأعصاب والعظام، وتم إجراء عملية تثبيت للكسر باستخدام 8 مسامير وعمودين (Rod)، وفق أحدث الأساليب الطبية، مع تحسن الحالة وخروجها في وضع مستقر.

رفع كفاءة الخدمات العلاجية

وفي سياق متصل، تواصل مستشفى طنطا العام تحقيق طفرة نوعية في الخدمات الطبية، خاصة في جراحات القلب المفتوح والقسطرة، حيث استقبلت حالة حرجة تعاني من قصور شديد بالشرايين الطرفية للساقين وبداية غرغرينا نتيجة انسداد بالشريان الأورطي البطني والشريان الحرقفي على الجانبين ، وتمكن الفريق الطبي من إجراء تدخل جراحي دقيق شمل استكشاف الشرايين وإصلاح الانسداد عن طريق تركيب شريان صناعي متفرع (بنطلون جرافت)، ما ساهم في إعادة التروية الدموية للطرفين السفليين بصورة جيدة، واستقرار الحالة عقب الجراحة.

وتعكس هذه النجاحات الجهود المبذولة من الفرق الطبية بمستشفيات الغربية، وحرصهم على تقديم خدمات صحية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل رعاية ممكنة للمواطنين.