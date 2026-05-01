محافظ بورسعيد يوجه بتوفير المقررات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مشروع "جمعيتي بدال تمويني " بحي المناخ، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية للمواطنين، رافقه خلالها الأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، والأستاذ محمد العربي مدير الرقابة التموينية، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على توافر المقررات التموينية والسلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مخزون كافٍ من السلع بشكل مستمر، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو تكدس.

محافظ بورسعيد يشدد على الرقابة على جودة السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن الالتزام بالأسعار المقررة وعدم المغالاة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التموين، باعتبارها أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط داخل المنافذ التموينية، بما يحقق رضا المواطنين ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية بسهولة ويسر