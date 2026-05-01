محافظ بورسعيد يوجه الجهات التنفيذية بسرعة فحص شكاوى المواطنين

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، عددًا من المواطنين بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع أبناء بورسعيد والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم عن قرب، والعمل على إيجاد حلول فورية وفعالة لها

في إطار نهج ثابت .. مكتب المحافظ مفتوح لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين بصفة مستمرة

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مختلف المشكلات التي طرحها المواطنون، حيث وجه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص تلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بما يخفف عنهم الأعباء.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا اللقاء يأتي في إطار نهج ثابت تتبناه المحافظة، يقوم على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال جميع الشكاوى والطلبات، والعمل على حلها بشكل عاجل، بما يحقق رضا المواطن ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة له.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم عرضه من مشكلات، لضمان تنفيذ الحلول على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.