حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
والدة عروس بورسعيد تكشف أمام المحكمة الساعات الأخيرة في حياة ابنتها |شاهد
الرئيس اللبنانى: وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات وهدفنا إنهاء حالة الحرب
الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية عروس بورسعيد: الوفاة خنقًا |شاهد
فرنسا تجدد دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية قوات الأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد

والد عروس بورسعيد
والد عروس بورسعيد
محمد الغزاوى

اتهم والد الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، أسرة خطيب ابنته بالكامل بالتورط في مقتلها، وذلك خلال حضوره ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنته أمام محكمة جنايات بورسعيد، مؤكدًا أمام هيئة المحكمة أنه يحمّل جميع أفراد الأسرة الموجودين داخل المنزل وقت الواقعة مسؤولية الجريمة.

وقال والد المجني عليها، في تصريحات أمام المحكمة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا قرابة الساعة 11 مساءً من أحد الأشخاص، أبلغه خلاله بوفاة ابنته داخل منزل خطيبها، فتوجه على الفور إلى هناك، ليجدها جثة هامدة، مؤكدًا أنه لم يشهد لحظة وقوع الجريمة بنفسه، لكنه يتهم كل من كان داخل المنزل وقتها بالمشاركة في قتلها أو إخفاء الحقيقة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ثالث أيام شهر رمضان الماضي، حين توجهت فاطمة ياسر خليل، البالغة من العمر 16 عامًا، إلى منزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب بورسعيد، لتناول الإفطار معهم، قبل أن تُعثر عليها جثة هامدة داخل المنزل في ظروف غامضة، ما أثار حالة واسعة من الجدل والصدمة بين أهالي بورسعيد.

كلهم قتلوا بنتي فاطمة 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية في القضية هي دعاء ناصر محمود مهران، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، والتي أقرت في تحقيقات سابقة بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات نشبت بينها وبين المجني عليها بسبب ترتيبات تخص شقة سكنية كانت مُعدة لتكون مسكنًا للضحية وخطيبها، قبل أن تتراجع لاحقًا عن اعترافاتها أمام المحكمة وتنكر ارتكاب الجريمة.


وأوضحت أوراق القضية أن المشادة تطورت إلى اعتداء مباشر، بعدما دفعت المتهمة المجني عليها فسقطت أرضًا، ثم جلست فوقها وضغطت عليها، قبل أن تستخدم غطاء رأسها «شال» في خنقها لدقائق، ما تسبب في وفاتها اختناقًا، وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي الذي يمثل أحد أبرز محاور نظر القضية.


كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم، مع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة تقرير الصفة التشريحية، إلى جانب استدعاء عدد من شهود الإثبات، في جلسة تُعد من أهم محطات القضية لكشف ملابسات الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد.

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

غادة إبراهيم

بحكم من المحكمة الاقتصادية.. براءة الفنانة غادة إبراهيم من تهمة سب وقذف بوسي شلبي

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن: مصر بعد 2020 تواجه تحديات غير عادية.. خاص

شمس البارودي

شمس البارودي تكشف أسرار طفولتها وزيجتها الأولى وتؤكد: القدر خبأ لي حسن يوسف

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

