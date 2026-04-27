بتكلفة 270 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يتفقد رفع كفاءة عمر بن الخطاب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية ، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين البيئة السكنية للمواطنين.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على معدلات ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروع والتي تتم تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه وتستهدف تطوير 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة بما يسهم في تحسين جودة الحياة لنحو 16 ألف مواطن.

واكد المحافظ علي ان أعمال التطوير تنفذ على مساحة تقدر بنحو 250 ألف متر مسطح وتشمل تطوير شامل للبنية التحتية والمظهر الحضاري، من خلال رفع كفاءة الطرق الداخلية والأرصفة، وتطوير شبكات الصرف الخاصة بالعمارات، إلى جانب تحسين واجهات المباني، وتحديث منظومة الإضاءة، وإنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز الأعمال الجارية وتكثيف معدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة، مؤكدا على المتابعة الدورية للمشروع لضمان الانتهاء منه في التوقيتات المقررة.