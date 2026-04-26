قرار فوري من محافظ بورسعيد بتوفير الخدمات العلاجية لعدد من المواطنين

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عددًا من المواطنين بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث طلباتهم، خاصة في القطاع الصحي، والعمل على إيجاد حلول فورية لها

جاء ذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، واستمرارًا لسلسلة اللقاءات الدورية مع أبناء المحافظة

قرار فورى من محافظ بتوفير الخدمات العلاجية لعدد من المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الصحية، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم العلاجية، حيث وجه الجهات المختصة بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للحالات المستحقة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ووجه المحافظ أيضا بضرورة التنسيق الفوري بين الجهات المعنية، لضمان سرعة فحص الحالات المعروضة وتحديد احتياجاتها بدقة، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير العلاج اللازم، وعدم تأجيل أي تدخلات طبية عاجلة.

كما شدد على متابعة تنفيذ التوجيهات والتأكد من وصول الخدمة الطبية للمستحقين بكفاءة وجودة، وأشار المحافظ إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج المحافظة القائم على الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع مشكلاتهم بشكل مباشر، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات

وأكد محافظ بورسعيد على أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين، مؤكدًا أن التواصل المباشر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات أبناء المحافظة في مختلف القطاعات.