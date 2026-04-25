وصول الأجهزة الطبية تمهيدًا لتجهيز الوحدة الصحية بسلام بورسعيد

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عن وصول دفعات من الأجهزة والمستلزمات الطبية والصحية إلى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، تمهيدًا للبدء في تجهيز الوحدة الصحية بمدينة سلام مصر شرق المحافظة بالمستلزمات الصحية وبدء تشغيلها في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في إطار وفائه بالوعود التي قطعها خلال زيارته لمدينة سلام مصر شرق المحافظة ، وفي استجابةً سريعة لمطالب واحتياجات المواطنين

المحافظ: سرعة تجهيز وتشغيل الوحدة الصحية استجابةً لمطالب سكان سلام مصر

وأكد محافظ بورسعيد أن ما تم يمثل خطوة تنفيذية سريعة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الأجهزة التي تم توريدها إلى المديرية سيتم توزيعها وفق خطة عاجلة لتأثيث وتجهيز الوحدة الصحية بمدينة سلام مصر، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المنطقة.

وأوضح المحافظ أن هذه الإجراءات جاءت عقب الانتهاء من التنسيقات اللازمة مع وزير الصحة والسكان، لتوفير كافة الاحتياجات الفنية والطبية، ودعم تشغيل الوحدة بكفاءة عالية، في إطار خطة الدولة لتعزيز الخدمات الصحية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال التجهيز والتشغيل، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمات صحية لائقة ومتطورة للمواطنين، خاصة في المناطق الجديدة، بما يحقق جودة الحياة ويلبي تطلعات الأهالي